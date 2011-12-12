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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 11:41 BJT

〔日本股市〕日经早盘因欧盟协议而上涨,但反弹升势料有限

路透东京12月12日电---日本股市日经指数周一早盘上涨,此前欧洲领导人同意草拟新的条约以加深经济整合,但市场人士表示该空头回补带动的反弹将有限,因该协议并非欧元区长期债务疑虑的解药.

交投淡静,在欧元区变数仍多的情况下,投资人不愿进场买进.

日经指数.N225早盘上涨1.3%,至8,651.04点,高於约在8,516点的25日移动均线,且逼近8,659附近的75日均线,此为重要阻力位.

东证股价指数.TOPX则涨1.2%至747.02.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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