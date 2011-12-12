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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 07:54 BJT

****主要国家经济指标预测--12月13日****

路透12月13日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 11月 负25 负24

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 11月 -- 正2

企业状况指数 -- 负1

0030 澳洲房屋开工 第三季 -1.5% -4.7%

0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.1%

(较上年同期) +4.8% +5.0%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% 持平

(较上年同期) +5.1% +5.4%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) +5.2% +5.6%

1000 德国ZEW景气判断指数 12月 负56.5 负55.2

现况指数 正31.0 正34.2

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月10日当周 -- -2.3%

1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.6% +0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.6%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期)12月10日当周 -- +3.2%

1500 美国企业库存 10月 +0.9% 持平

1500 美国IBD消费者信心指数 12月 -- 40.6

1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 0.25% 0.25%

2300 韩国失业率 11月 -- 3.1%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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12月11日(日)

2350 日本国内企业物价指数(较前月) 11月 +0.1% -0.2%

(较上年同期) +1.7% +1.5%

12月12日(一)

0030 澳洲房屋融资(较上月) 10月 +0.7% 持平

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 15.95 19.00

进口(较上月) +2% --

出口(较上月) 持平 --

0500 日本消费者信心指数 11月 38.1 --

0700 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 11月 +0.7% 持平

(较上年同期) +4.9% +4.2%

0745 法国经常账收支(亿欧元) 10月 45 --

1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,373 赤字1,390

2100 韩国进口物价(较上年同期) 11月 +11.8% --

出口物价(较上年同期) +5.4% -- (完)

--整理 龚芳;审校 戴素萍

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