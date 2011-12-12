主要国家经济指标预测--12月13日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月13日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 11月 负25 负24
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 11月 -- 正2
企业状况指数 -- 负1
0030 澳洲房屋开工 第三季 -1.5% -4.7%
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +4.8% +5.0%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% 持平
(较上年同期) +5.1% +5.4%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +5.2% +5.6%
1000 德国ZEW景气判断指数 12月 负56.5 负55.2
现况指数 正31.0 正34.2
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月10日当周 -- -2.3%
1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.6% +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.6%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期)12月10日当周 -- +3.2%
1500 美国企业库存 10月 +0.9% 持平
1500 美国IBD消费者信心指数 12月 -- 40.6
1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 0.25% 0.25%
2300 韩国失业率 11月 -- 3.1%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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12月11日(日)
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 11月 +0.1% -0.2%
(较上年同期) +1.7% +1.5%
12月12日(一)
0030 澳洲房屋融资(较上月) 10月 +0.7% 持平
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 15.95 19.00
进口(较上月) +2% --
出口(较上月) 持平 --
0500 日本消费者信心指数 11月 38.1 --
0700 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 11月 +0.7% 持平
(较上年同期) +4.9% +4.2%
0745 法国经常账收支(亿欧元) 10月 45 --
1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,373 赤字1,390
2100 韩国进口物价(较上年同期) 11月 +11.8% --
出口物价(较上年同期) +5.4% -- (完)
--整理 龚芳;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。