中国特使呼吁南北苏丹和平解决石油出口分歧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月11日电---新华社周日报导称，中国政府非洲事务特别代表刘贵今就北南苏丹石油问题矛盾表示关切，敦促双方和平解决此事。
中国是苏丹石油主要消费国，并自南苏丹今年7月独立後与两国均保持良好关系。
新华社引述刘贵今在一篇声明中的话称：“中方鼓励双方继续坚持和平选择，采取有效措施避免局势进一步升级，通过谈判妥善解决彼此分歧。”
刘贵今周六在喀土穆与苏丹第一副总统塔哈举行了会谈。此前，他访问了南苏丹首都朱巴(Juba)，并与包括总统马亚尔迪特(Salva Kiir Mayardit)在内的南苏丹官员进行了类似会谈。
石油对北南苏丹两国均十分重要，但他们未能就石油出口过境费达成一致。地处内陆的南苏丹在出口石油时必须通过苏丹领土。
苏丹威胁称，如果南苏丹不能支付其石油出口过境费，该国就要停止南苏丹过境苏丹的石油出口。
刘贵今表示：“包括中国在内的国际社会各方对此深表关切。”（完）
--编译：靳怡雯;发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。