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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 16:46 BJT

〔台湾央行〕共发行4,991亿台币存单,发行余额增加55亿

路透台北12月12日电---台湾央行周一表示,今日共发行4,991亿台币存单,相较存单到期金额4,936亿,存单发行余额增加55亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期3,325亿台币,利率为0.87%;91天期520.5亿台币,利率为0.93%;182天期145.5亿台币,利率为1.05%.此外,央行另发行364天期定期存单,金额1,000亿台币.

央行上周五共发行1,409.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,331.85亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後上周五当日超额准备为100亿台币,至周日累计超额准备为72亿台币,加计前期1%的超额准备为1,049亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴

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