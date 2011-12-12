〔台湾债市〕殖利率微幅收高,欧盟强化财政联盟令投资人担忧缓解

路透台北12月12日电---台湾债市主要殖利率周一微幅收高,因欧盟采取行动加强财政联盟令投资人的担忧稍稍放缓,且台债殖利率短线跌幅不小,稍稍反弹修正,反有利多头行情维持.

交易商指出,本周市场关注的焦点,可望移转到美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决议,以及密集的公债标售结果,在美国经济有望好转带动下,台债殖利率不排除有继续反弹修正的机会,但逢高强劲的接手买盘,料将令弹幅受限,10年增额券100/9R难以突破1.30%.

"格局还是多头,..殖利率会反弹,但不会反转,"一位证券商交易员表示.

另一银行交易员则表示,除留意美国FOMC利率决议外,下半周美国还将公布消费者物价指数(CPI)等重要经济数据,或许也会对债市形成牵引作用.

除英国外的欧盟26个成员国上周五达成协议,同意对欧元区采取更严格的预算规则,并要求欧元区国家和其他欧盟成员国向国际货币基金组织(IMF)提供最多2,000亿欧元的双边贷款来帮助解决欧债危机.[ID:nCN1276678]

美国上周五公布的12月消费者信心数据初值上升,也缓和投资者对美国经济衰退的忧虑,并燃点一些公债卖盘.汤森路透/美国密西根大学12月消费者信心指数初值升至六个月高位.[US-ECI-CMN]

美国财政部计划在八个交易日内进行七次公债标售,规模达1,770亿美元,从周一标售320亿美元三年期公债开始.[ID:nCN1276628]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.15 0.9835 0.9815-0.9875 7.0

10 100/9R A00109R=TWO +0.65 1.2635 1.2615-1.2666 117.0

30 100/8 A00108=TWO 0.00 1.8315 1.8315-1.8388 1.0

交易商人士表示,台债自月初由多头发动攻势以来,10年券殖利率已经下滑了7个基点,今年波段低档1.22-1.23%也近在眼前,虽然至目前为止,价量还没有失控的感觉,但交易商操作仍步步为营,深恐成为被调节的对象.

"市场是将明年降息的题材,拿到今年底来做.....由於离标债还有一段时间,还可以玩玩."一证券商交易员说.

另一银行交易员则称,目前债市交易是"做一天,休息两天".基本上多头还能守稳上日攻下的成果,殖利率缓步下滑的走势,应该还不会改变.

央行将在26日标售10年增额券100/9R,金额350亿台币.随後在29日召开第四季理监事会议.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8315

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2629

5 100/6 A00106=TWO 0.9835

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)