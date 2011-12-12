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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 14:24 BJT

〔日本股市〕日经因欧盟峰会新协议而上涨,但止步於75日移动均线下方

路透东京12月12日电---日本股市周一上涨,欧洲领袖周五达成协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化.不过市场人士说,日股空头回补的反弹可能不会持久,因为这项协议并非医治欧债长期疑虑的万灵药.

日经指数.N225上涨1.4%,报8,653.82点,略低於75日移动均线切入位8,660点附近,此水准被视为关键阻力位.

东证股价指数.TOPX上涨1.2%,报746.69点.(完)

--编译 李婷仪;审校 白云

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