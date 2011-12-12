〔英国金融〕苏格兰皇家银行三年前濒临倒闭肇因於"管理决策不利"--FSA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦12月12日电---周一公布的一项报告称,苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)三年前濒临倒闭边缘的肇因是"管理决策不利,监管规则缺陷以及管理方式有误".
英国金融服务监管局(FSA)报告称其自身的监督缺陷,造成其无法向苏格兰皇家银行"提出足够多的质疑和挑战",该银行资本状况太弱,且在进行收购荷兰银行(ABN Amro)资产时"没有适切注意所涉及的风险".
报告说未来监管当局应被赋予更大权力来阻止并购.同时,银行高层应该少强调盈利,多注重风险管理.(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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