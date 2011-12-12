〔英国金融〕苏格兰皇家银行三年前濒临倒闭肇因於"管理决策不利"--FSA

路透伦敦12月12日电---周一公布的一项报告称,苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)三年前濒临倒闭边缘的肇因是"管理决策不利,监管规则缺陷以及管理方式有误".

英国金融服务监管局(FSA)报告称其自身的监督缺陷,造成其无法向苏格兰皇家银行"提出足够多的质疑和挑战",该银行资本状况太弱,且在进行收购荷兰银行(ABN Amro)资产时"没有适切注意所涉及的风险".

报告说未来监管当局应被赋予更大权力来阻止并购.同时,银行高层应该少强调盈利,多注重风险管理.(完)