〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,市场对欧盟峰会结果持观望态度

路透台北12月12日电---台币兑美元TWD=TP周一微幅收升0.9分.此前欧元区领导人达成财政联盟协议,台股随区域走势而上扬,令台币多数时间於平盘之上整理,不过市场仍对协议成效抱持观望态度,成交量再度萎缩.

汇银人士指出,尽管欧元区财政联盟协议成形,但具体筹资和扩大购买债券等细节仍未出炉,令非美币别走势温吞,市场缺乏明显方向,台北汇市买卖则以实质抛补为主,预料短线台币难脱盘整格局,明日预估交投料落在30.15-30.3元间.

"市场看起来没什麽搞头,等到年後再建立新部位,"一位本地银行交易人士表示.

周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率决策会议.市场人士对此表示,将积极寻觅美国联邦储备理事会(美联储,FED)有无释出更多货币宽松政策的暗示.

台湾加权指数.TWII周一收盘上涨0.81%,至6,949.04点;外资及陆资在台股买超27.40亿台币,结束连续两日卖超,上交易日为卖超44.10亿.[ID:nCT0424736]

新兴汇市中,非日亚币周一大多下滑,因市场担心上周的欧洲峰会协议对遏制当前的债务危机无甚帮助,而在印度工业生产降幅超出预期後,印度卢比扩大跌势.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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