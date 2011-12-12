〔台湾货币市场〕短率大致持平,整体资金适中略松

* 整体资金适中略松

* 农历年前落点调度逐步加速

记者 张雅菁

路透台北12月12日电---台湾银行间短期利率周一大致持平,整体资金适中略松.银行间开始为农历年前资金需求安排落点,加以部份银行年底冲刺放款,使得资金宽松情势较上半月稍减,但目前整体短钱供给尚显充裕.

市场人士指出,农历年前,企业发放年终奖金,以及银行间储备库存现金,以因应民众更换新钞,通常会多留一些周转金,加以下半月央行存单到期相对较少,可能调度将愈趋保守.不过,以今日市况,丢钱的也不少,本周料大致仍供需顺畅.

"算一算差不多快过年了...,目前松也不到非常松,但也没有很大压力,"一大型金融机构资金调度人士称.

本地时间15:24拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.401%,上日在0.398%;区间为0.392-0.73%,上日在0.299-0.750%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.740%,上日在0.392-0.750.

农历兔年尾牙即农历12月16日,落在明年新历1月9日,除夕则是新历1月22日.

**短票利率持稳低档**

短票方面,票券商指出,银行间偏好落点在月内的短票,不过,发行量不多,加以拆款利率在0.71-0.73%即可支应资金缺口,因此与银行承作的短票利率持稳低档.

30天内短票银行间主要成交利率区间同上日,维持在0.83-0.84%,以月内到期的居多.

今日央行存单到期4,936亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为1兆(万亿)3,115.90亿台币,接下来依序为周二529亿,周三4,409.3亿,周四1,020.5亿以及周五2,221.1亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为100亿台币;至周日,累计超额准备为72亿台币,加计前期1%的超额准备为1,049亿台币.

**公债RP利率持平稳**

债市同业附买回(RP)利率周一不变.今日延续上周平稳偏松市况,投信和寿险持续有余钱流入,交易商调度相当顺利.

资金调度人士指出,明日虽有75.5亿台币的高市债交割,但目前市场资金仍显充裕,且交易商多已提前因应,料对市况影响有限;展望後势,在无特殊紧缩或宽松因子影响下,资金情势应变化不大,料本周利率可望持於既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

另外,周四有台塑(1301.TW)公司债交割,金额40亿台币.(完)