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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 15:54 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元在穆迪示警後承压,美元走强

0742GMT---欧元/美元EUR=跌0.4%至1.3319,此前穆迪警告债务危机仍处於关键而剧烈变动的阶段.

在风险胃纳动荡的情况下,美元全面走强,兑瑞郎CHF=涨0.4%至0.9277,美元指数.DXY涨0.4%至78.923.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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