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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 16:26 BJT

《外汇动态》欧股下滑,令欧元承压

0812GMT---欧洲股市早盘下跌,反应场内的看空气息.

交易商表示,年底流动性稀落,夸大市场跌幅.

欧元/美元EUR=扩大跌势,下跌0.6%至1.3293美元.(完)

--编译 龚芳;审校 隋芬

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