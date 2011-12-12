特写:失业救济没了,美国长期失业者怎麽办?

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月11日电---现年60岁的帕克斯（George Parks）已经失业21个月，下个月他就领不到失业救济了。

尽管他拥有民用工程学位，并有丰富的项目管理经验，但他担心找到工作的希望渺茫。

居住在宾夕法尼亚、现年52岁的琼斯（John Jones）也是类似遭遇。之前因宾夕法尼亚州政府为弥补资金缺口削减开支，琼斯丢了教职。

美国有近700万人与帕克斯和琼斯类似，基於七个不同的州和联邦项目领取失业救济。若救济项目年底到期後未获国会批准续期，那麽明年1月起，这其中将有约四分之一的人无法再领到救济金。

帕克斯的积蓄几乎耗尽，他名下的房产贬值逾30%，因此他想去宾州以外的地方求职难上加难。

他曾试图在制造业和医疗保健业求职，但发现这些行业已经人满为患。

帕克斯每周领取500美元失业救济，而他失业前担任建筑项目经理时年薪达到8万美元。

尽管他的妻子仍有一份教师工作，他们还是快到入不敷出的境地了。

上个月帕克斯一家将抵押贷款和房屋净值贷款进行合并、再融资，月供从2,175美元降至1,600美元。度假和健身会员卡都已经成为过去时了。

他说：“积蓄耗得差不多了，我们现在已经动用401(K)（退休金账户）里的钱了。我一年半没买新衣服了，我妻子偶尔买点衣服，主要是为了上班时穿。”

“我们没钱度假。我刚刚与健身房协商，能否花些时间当志愿者，冲抵会员费。”

琼斯已婚，有个孩子，过去当老师时一年能挣差不多4万美元。他的妻子有份以时薪计的工作。琼斯拒绝透露他领多少失业救济金。

“我失业前，我们可以随意地给家里添点东西。现在不行了，花什麽钱都得谨慎。”琼斯称，这包括放弃定期的牙科检查。

“积蓄快用光了，救济金也快领不到了。”

奥巴马政府预计，如果国会不采取行动，2012年将会有600万人无法再领到联邦失业救济。

目前，联邦资金确保在失业率较高的各州，失业者能领到最长达99周的失业救济。而该项目到期後，新的失业者就不得不依赖各州的项目，通常只能领到26周的救济。

2007-2009年经济衰退过後，经济复苏乏力，失业救济项目已数次续期。

联邦救济项目续期问题已成为共和党与民主党预算政策之争的目标之一，能否续期难以确定。分析师警告称，若救济项目不能续期，尚且脆弱的经济复苏将受损。

“如果失业者没钱消费，消费者支出就会下滑。提供失业救济金，是非常有效的创造就业的手段之一。”Economic Policy Institute主管米谢尔（Lawrence Mishel）表示。

分析师预计，如果长期失业救济金项目无法延长，可能因此导致美国国内生产总值(GDP)少增长0.3个百分点。

但传统基金会等反对延长失业救济金项目的机构则认为，救济项目未能刺激经济，而是鼓励领取救济金的失业者继续寻求虚无缥缈的职位。

经济低迷中流失的职位，有一半集中在制造业和建筑业，这许多职位基本就是一去不复返了。

传统基金会认为，将失业救济延长至99周，导致失业率因此上升了0.5个百分点。

该基金会政策分析师薛克（James Sherk）说：“人们想要找跟以前差不多的工作，问题是这些工作机会压根就不存在了，于是他们浪费了许多时间去寻找不大可能找得到的工作。”

琼斯和帕克斯肯定对这样的说法感到愤怒。他们都在积极求职，琼斯称，失业後，他已经申请了超过100个工作岗位，有些是教育行业以外的。

他说：“多数招聘方没有回应。我有时候直接去一些机构，想要求职，可是连前台那关都过不去。对方压根不想跟你对话。我现在只想找份工作，是哪行我都不在乎。”

帕克斯认为自身年龄是劣势。帕克斯和琼斯失业的时间越长，找到工作的机会就越渺茫，因为他们的技能和人脉都在退化。

美国1,330万失业人口中，约43%的人已失业至少27周。

“这些长期失业的人中，多数人以前工作不错，但这些工作岗位已一去不复返了。如果这些人没了救济金，他们怎麽办呢？”乔治城大学公共政策教授霍尔瑟（Harry Holzer）表示。

许多专家主张重新培训失业者，尤其是以前在建筑业和制造业工作的人。但霍尔瑟警告称，这对帕克斯这样年龄较大的失业者未必有什麽帮助。

分析师称，一些长期失业者可能最终不得不接受薪水较低的岗位，但就算这样的岗位也是供不应求。平均下来，每个工作岗位有约4.6人竞争。

“这意味着有逾四分之三的失业者根本找不到工作。”米谢尔指出。（完）