惠普开放webOS操作系统

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山12月9日电---惠普(HPQ.N)决定向开发者和企业开放其webOS移动操作系统，此举似乎有意挑战谷歌(GOOG.O)备受手机厂商青睐的安卓平台。
惠普2010年以12亿美元从Palm手中购得webOS，大举进军智能手机和平板电脑市场。在各种努力失利之後，惠普则思谋如何能收回投资。
该公司执行长惠特曼（Meg Whitman）称，该公司考虑了关於webOS的多种选择，包括出售或关闭该部门。
惠普将按开源许可协议开放webOS，但尚未确定相关条款。
惠特曼称，在确定许可条款前，该公司将徵求开发者的意见。
她说：“我们喜欢安卓采用的方式，安卓拥有一个大型的开发者社区及硬件群体，正像野火般蔓延。”
她并表示，安卓系统过於分散化，惠普希望避免这种情况。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：张家伟
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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