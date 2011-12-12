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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 18:08 BJT

〔中港股市〕港股小幅收低,沪综指跌至33个月新低

* 恒指收低0.1%,沪综指收低1%

* 恒指一度收复周五跌破的支撑水准

* 两地股市气氛偏空,成交疲软

路透香港12月12日电---香港股市周一扭转盘初涨势收跌,沪综指收於2009年3月以来最低,市场担心中国政府放宽货币政策程度恐不足以刺激经济成长.

内地地产股大跌,此前新华社周五报导引述中共中央政治局会议内容指出,北京方面在新年度紧缩地产市场的措施"不会动摇".

港股成交额创10个交易日以来新低,而媒体报导称中共中央年度经济会议即将展开,投资人期望从中寻找放宽货币政策以支撑不断放缓的经济的线索.

"资金并未抢进内地或香港市场."中金全球策略师洪灏表示."政府仍不愿放松对地产业的限制."

恒生指数.HSI收跌0.06%,报18,575.66点,早盘一度收复18,818点这一逾一周以来的支撑位.恒生国企指数.HSCE收报10,059.35点,日内跌0.07%.

沪综指收报2291.545点,跌23.725点,或1.02%.

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