〔中港股市〕港股小幅收低,沪综指跌至33个月新低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收低0.1%,沪综指收低1%
* 恒指一度收复周五跌破的支撑水准
* 两地股市气氛偏空,成交疲软
路透香港12月12日电---香港股市周一扭转盘初涨势收跌,沪综指收於2009年3月以来最低,市场担心中国政府放宽货币政策程度恐不足以刺激经济成长.
内地地产股大跌,此前新华社周五报导引述中共中央政治局会议内容指出,北京方面在新年度紧缩地产市场的措施"不会动摇".
港股成交额创10个交易日以来新低,而媒体报导称中共中央年度经济会议即将展开,投资人期望从中寻找放宽货币政策以支撑不断放缓的经济的线索.
"资金并未抢进内地或香港市场."中金全球策略师洪灏表示."政府仍不愿放松对地产业的限制."
恒生指数.HSI收跌0.06%,报18,575.66点,早盘一度收复18,818点这一逾一周以来的支撑位.恒生国企指数.HSCE收报10,059.35点,日内跌0.07%.
沪综指收报2291.545点,跌23.725点,或1.02%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。