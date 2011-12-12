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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 18:23 BJT

《外汇动态》有关瑞士央行决策的臆测料支撑美元/瑞郎--摩根士丹利

0955GMT---在本周美国联邦公开市场委员会(FOMC)及瑞士央行会议之前,摩根士丹利重新建立美元/瑞郎的多头交易.

摩根士丹利全面看好美元,尽管该公司预期瑞士央行不会调整欧元/瑞郎的干预汇价,但市场的相关揣测可能使瑞郎面临压力.

策略师们预期,美元将突破近期交易区间顶端0.9330瑞郎CHF=,展开探向0.9425瑞郎的涨势.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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