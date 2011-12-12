〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连四日上升,受中国需求所拉抬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦12月12日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一升至六周高位,受惠於船货需求强劲及装货港拥塞,较大型海岬型船舶获利跳升至逾一年高位.
不过货运业未来几个月料面临供应过剩问题,而经济黯淡则将令获利承压,且担心中国原物料需求前景.
波罗的海乾散货运价指数上升8点或0.42%至1,930点.
官方海关数据显示,中国11月进口的原油、铜、大豆及铁矿石激增,受全球价格下滑及国内冬季前短缺所拉抬.
铁矿石运输占大型海岬型船舶海运量的约三分之一,经纪商表示,铁矿石价格走势依然是影响干散货运价格的一个关键因素.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周一上升0.76%,船舶日均获利升至32,889美元,创2010年11月以来最高水准.
"除了需求不错外,中国港口目前高度拥塞的状况也是近期运价跳涨的可能因素,"Pareto Securities表示.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升1.17%,船舶日均获利为13,850美元.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。