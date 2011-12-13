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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 08:03 BJT

〔美国股市〕ADR因欧债忧虑而收跌,银行股及俄罗斯企业指数均挫低

路透纽约12月12日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,因担忧上周欧盟峰会达成的遏阻欧债危机协议力道不够,不足以解决该区域的经济问题.

银行业ADR下挫,汇丰控股ADRHBC.N下跌3.34%,报38.2美元;巴克莱ADR(BCS.N)挫低4.84%至11.41美元.

穆迪表示将在2012年第一季重新评估欧盟27国评等.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌2.42%至119.15点,标准普尔500指数.SPX收低1.49%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR亦跌2.42%,至110.38点.

俄罗斯企业ADR指数因欧元区疑虑而下跌,且亦担心莫斯科政治动荡或使市场脆弱.

Mechel OAO(MTL.N)重挫7.19%;Mobile Telesystems(MBT.N)跌3.79%;Vimpelcom Ltd VIP.N则下滑3.19%.

俄罗斯企业ADR指数.BKRU挫低3.93%.

亚洲企业ADR指数.BKAS下滑2.23%至115.16点.拉丁美洲ADR指数.BKLA跌2.72%至332.57点.(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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