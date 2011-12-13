〔美国股市〕ADR因欧债忧虑而收跌,银行股及俄罗斯企业指数均挫低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月12日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,因担忧上周欧盟峰会达成的遏阻欧债危机协议力道不够,不足以解决该区域的经济问题.
银行业ADR下挫,汇丰控股ADRHBC.N下跌3.34%,报38.2美元;巴克莱ADR(BCS.N)挫低4.84%至11.41美元.
穆迪表示将在2012年第一季重新评估欧盟27国评等.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌2.42%至119.15点,标准普尔500指数.SPX收低1.49%.
欧洲企业ADR指数.BKEUR亦跌2.42%,至110.38点.
俄罗斯企业ADR指数因欧元区疑虑而下跌,且亦担心莫斯科政治动荡或使市场脆弱.
Mechel OAO(MTL.N)重挫7.19%;Mobile Telesystems(MBT.N)跌3.79%;Vimpelcom Ltd VIP.N则下滑3.19%.
俄罗斯企业ADR指数.BKRU挫低3.93%.
亚洲企业ADR指数.BKAS下滑2.23%至115.16点.拉丁美洲ADR指数.BKLA跌2.72%至332.57点.(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。