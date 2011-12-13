〔巴西经济〕明年经济料成长约4%,雷亚尔贬值有助於本地企业--消息

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透巴西利亚12月12日电---巴西一政府高层官员周一表示,该国经济在2012年可能扩张约4%,在官方预期水准的较低端.
尽管全球经济放缓阴霾罩顶,根据政府的预估,巴西经济在2012年可望成长4-5%.今年则料成长3%,因银行减少放款,以期免於受到欧洲主权违约风险升高的冲击.
该要求不具名的政府官员表示,明年的经济成长目标是"乐观的",但很难达成,因欧债危机打击全球经济.该名官员未被允许就此事公开评论.
该官员并称,包括对外资及本地产业减税等举措,受限於某些特别部门,将不会让高出目标区间的通胀升温.
官员称,政府致力於控制支出并关注物价升势,以为央行舖路,使之能继续调降指标利率.
官员表示,巴西雷亚尔兑美元BRBY贬值正协助当地产业复苏.之前大量的低价进口商品让产业关闭工厂并裁撤员工.
官员称,对外资购买债券所课徵的外国投资税(IOF),并没有调降的计画.目前多数债券的课徵税率为6%.
消息人士称,雷亚尔兑美元的汇价在2012年可能介於1.75-1.85,这对本地企业非常有利.
官员称,若调降IOF税率,可能导致投机性资金流入,从而可能推升雷亚尔并点燃通胀.
产业领域增强,加上明年最低工资调高14%,将有助於经济复苏.
消息人士称,法定的工资调升将可让明年的国内生产总值(GDP)增加0.5个百分点.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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