《台湾报摘》--经济日报12月13日

* 头版头条:

--全球最大晶片制造商英特尔公司(INTC.O)周一以硬碟机供应短缺为由,下修第四季营收与毛利率预测,成为最新一家因泰国洪灾冲击和经济疑虑而调降财测的半导体大厂,其股价应声挫跌逾3%,拖累欧美股市下挫.

* 其他:

--行政院经建会公布明年经建目标,经济成长率目标4.3%.经建会主委刘忆如表示,原本设定4.0%至4.3%区间目标,委员会决定以高标4.3%订成目标,"给自己压力",双引擎策略持续努力,不让内需冷下去.

--由於高单价机种出货增加,宏基(2353.TW)、仁宝(2324.TW)11月营收均交出优於预期的成绩单.电脑品牌厂宏基公布11月非合并营收357.5亿台币,月减1.83%;代工厂仁宝11月合并营收597.8亿台币,月增0.5%.

--立法院协商"土地五法",除了土地徵收条例修正案还有争议,其他四大法案在内部政提出但书条款,配套措施未完成前,实价登录不得作为实价课税,才完成协商,预计今日三读通过,实价登录上路.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.