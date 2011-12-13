《台湾报摘》--工商时报12月13日

* 头版头条:

--证交法修正案周一完成三读,明定公开发行公司的董事、监察人及经理人违背职务行为或侵占公司资产,导致公司受损逾500万台币,处3年以上、10年以下有期徒刑.

* 其他:

--宏达电(2498.TW)遭外资券商看坏腰斩,宏达电忍无可忍向台北地检署提告外资法人,该案已由北检检肃查缉黑金专组检察官赖淑芬指挥侦办.由於此次宏达电以违反证交法提控,检方侦办已进入公诉阶段,宏达电、外资已无和解空间.检方不愿说明细节,惟外传此次被告的外资为花旗环球证券某位分析师.

--因应明年景气趋缓,政府已准备采取扩大内需政策,财政部将在本周对八大公股银行发文,指示在符合银行授信原则下,强化对重大公共建设放款,财政部预期,在八大公股行库愿提供金流後盾前提下,明年至少可促成逾2,000亿台币扩大内需商机.

--力晶5346.TWO债权银行团之首华银日前已发出纾困决议给各家债权银行,为争取各银行经营高层与董事会对於展延力晶本金一年纾困措施的认同,银行团继要求力晶提前还款18.5亿台币到期本金,还祭出三大财务监控条件,力晶100%持股的7家投资公司,也将会纳入监控范畴.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校 乔艳红

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