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债券 | 2011年 12月 13日 星期二 09:09 BJT

〔标题新闻〕英国11月房价跌速因买兴回温而放缓,季调後房价差值从负24升至负17--RICS

注:RICS为英国皇家测量师学会英文缩写

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