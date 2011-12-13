《外汇动态》澳元/美元一度跌至两周低位,下看平价水准

0042GMT---澳元兑美元一度跌至两周低位1.0030,因亚洲股市受到对欧盟峰会的失望情绪影响而开低.

目前澳元已反弹至1.0052,在21日移动均线切入位1.0047这道暂时支撑位上方.在该水准下方的下道支撑位是平价水准,接下来是其11/12月升势的61.8%回档位0.9942.