〔台湾个股〕宏达电控告花旗环球违反证券交易法--检方

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透台北12月13日电---台湾检方周二证实称,智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)已对花旗环球提告,指控其违反证券交易法.
台北地检署检查官黄谋信对路透做出上述表示,但他不愿透露其他案情细节.
稍早路透向宏达电进行查询,宏达电表示对法律案件不会回应;花旗方面则是未能取得立即回应.
宏达电盘初扬升1.57%,报421.5台币.
去年下半年开始营收动辄成长逾100%、外资一度喊出逾1,500台币目标价的宏达电,今年下半年开始出现成长动能趋缓的压力,因旧有机种面临苹果(AAPL.O)及三星(005930.KS)的强力竞争,而在明年2月才会有新机款推出,且市场接受度待考验,亦令投资人担心丢失市占率.
宏达电在11月底无预警下修第四季营收预估,由较上年同期成长20-30%下调为零成长.(完)
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--记者 洪淑珍/张雅菁;审校 杨淑祯
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透台北2月10日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾 第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿 元；2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾MLD台铝生活商场(Metropolitan Living Development，简称MLD台铝)已筹得11.6亿台币(3,700万美元)五年期的贷款。本案为该公司首笔贷款。