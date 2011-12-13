〔台湾个股〕宏达电控告花旗环球违反证券交易法--检方

路透台北12月13日电---台湾检方周二证实称,智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)已对花旗环球提告,指控其违反证券交易法.

台北地检署检查官黄谋信对路透做出上述表示,但他不愿透露其他案情细节.

稍早路透向宏达电进行查询,宏达电表示对法律案件不会回应;花旗方面则是未能取得立即回应.

宏达电盘初扬升1.57%,报421.5台币.

去年下半年开始营收动辄成长逾100%、外资一度喊出逾1,500台币目标价的宏达电,今年下半年开始出现成长动能趋缓的压力,因旧有机种面临苹果(AAPL.O)及三星(005930.KS)的强力竞争,而在明年2月才会有新机款推出,且市场接受度待考验,亦令投资人担心丢失市占率.

宏达电在11月底无预警下修第四季营收预估,由较上年同期成长20-30%下调为零成长.(完)

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