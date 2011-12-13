版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 08:58 BJT

〔全球金市〕金价在上日大跌後持稳,欧洲问题为关注焦点

路透新加坡12月13日电---现货金周二持稳,上交易日创近三个月来最大单日跌幅,因对欧债危机的担忧重燃,导致金价跌破技术位.

0034GMT,现货金XAU=微跌0.1%,报每盎司1,663.68美元,脱离上日创下的10月底以来最低水准1,657.04美元.

美国黄金期货GCcv1几无变动,报每盎司1,667.70美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐