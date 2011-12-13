〔全球金市〕金价在上日大跌後持稳,欧洲问题为关注焦点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月13日电---现货金周二持稳,上交易日创近三个月来最大单日跌幅,因对欧债危机的担忧重燃,导致金价跌破技术位.
0034GMT,现货金XAU=微跌0.1%,报每盎司1,663.68美元,脱离上日创下的10月底以来最低水准1,657.04美元.
美国黄金期货GCcv1几无变动,报每盎司1,667.70美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。