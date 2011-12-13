《台湾重要政经日程》--12月13日-2012年12月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
==================今日重要政经消息======================
12/13(二)
--13:30 台湾产业新愿景研讨会
--15:00 出席第八届WTO部长会议行前说明记者会
--17:00 金管会例会
==================近期重要政经消息======================
12/20(二)
--财政部标售273天期国库券"财100-11",金额300亿台币.
--16:00 经济部公布11月外销订单年增率,10月为年增4.38%.
--16:00 主计处公布11月经季调失业率,10月经季调失业率4.30%.
12/23(五)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年成长1.41%.
12/26(一)
--财政部标售10年期公债100/9R,金额350亿台币.
--16:00 央行公布11月M2货币总计数年增率,上月为年增5.54%.
12/27(二)
--经建会公布11月领先指标,上月为月减0.2%.
2012年
1/5(四)
--央行公布至12月底外汇存底.
--主计处公布12月消费者物价指数(CPI)年增率.
1/9(一)
--财政部公布12月进出口金额,11月出口年增率1.3%.
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
1/18(三)
--农历春节前股市封关日.
1/30(一)
--农历春节後股市开红盘日.
2/4(六)
--金融市场因应农历春节调整休假补行交易.
3/3(六)
--金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。