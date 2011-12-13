〔全球经济〕多数主要经济体就业前景黯淡,但美国前景好转--万宝盛华

* 在41个经济体中,有30个聘雇前景下降

* 欧债问题造成不确定性

* 美国就业前景改善

* 中国聘雇状况为两年来最差

路透纽约12月13日电---就业服务机构万宝盛华(Manpower)(MAN.N)的季度调查报告显示,因欧债危机增添聘雇的不确定性,导致中国等多数主要经济体的就业前景更加疲弱,但美国就业前景则转佳.

该公司表示,在41个国家及地区当中,有30国求职者预计明年第一季聘雇速度将较第四季放慢.有23国的聘雇前景亦较上年同期为差.

"欧债问题持续造成不确定性,"万宝盛华执行长Jeff Joerres表示.其补充道,中国的聘雇计画减缓,部份原因为欧洲是中国最大的出口市场.

据万宝盛华调查显示,几乎每个欧洲经济体第四季的聘雇前景均告下滑,仅有少数国家例外,如意大利及荷兰.在西班牙及希腊,其就业前景净值为负数,意谓着有更多雇主预计将裁员而非增员.

万宝盛华对65,000名聘雇主管所作调查发现,法国及德国第四季就业前景虽然疲软,但仍为正数.德国财经及商业服务业对员工的需求最为强劲.

在亚洲经济体当中,仅有印度及日本下季聘雇前景料将有所改善.日本矿业及建筑业前景最为强劲,因该国自3月震灾中复苏.

反观中国雇主乐观的程度为两年来最低,主因外销市场疲软及政府意图让经济降温所致.而新加坡及台湾的乐观程度较上季及上年同期均有所下降.

北美洲三国的就业前景均较上季转强.

美国经季节调整後就业前景净值为正9,高於第四季的正7,及一年前的正8.美国就业前景净值是以预计将增聘员工的雇主数量,减去拟裁员的雇主数量所得出的数值.(完)