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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 11:27 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,高市债交割无碍市场资金供给

路透台北12月13日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持稳.今日虽有75.5亿台币的高市债交割,但无碍投信与寿险余钱流入,市场资金调度颇为平顺.

交易商指出,近来投信端续作意愿极高,基金申购款也持续流入,场上资金供应不虞匮乏,推测与投信年底冲规模和绩效有关.不过,由於投信和寿险等客户坚持利率於以往区间水准,因此利率几无变动.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

另外,周四有台塑(1301.TW)公司债交割,金额40亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 林高丽

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