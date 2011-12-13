〔台湾债市〕RP利率持稳,高市债交割无碍市场资金供给

路透台北12月13日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持稳.今日虽有75.5亿台币的高市债交割,但无碍投信与寿险余钱流入,市场资金调度颇为平顺.

交易商指出,近来投信端续作意愿极高,基金申购款也持续流入,场上资金供应不虞匮乏,推测与投信年底冲规模和绩效有关.不过,由於投信和寿险等客户坚持利率於以往区间水准,因此利率几无变动.