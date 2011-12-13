〔台湾债市〕RP利率持稳,高市债交割无碍市场资金供给

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月13日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持稳.今日虽有75.5亿台币的高市债交割,但无碍投信与寿险余钱流入,市场资金调度颇为平顺.
交易商指出,近来投信端续作意愿极高,基金申购款也持续流入,场上资金供应不虞匮乏,推测与投信年底冲规模和绩效有关.不过,由於投信和寿险等客户坚持利率於以往区间水准,因此利率几无变动.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
另外,周四有台塑(1301.TW)公司债交割,金额40亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。