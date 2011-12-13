《欧洲政经焦点》英国首相称保留欧盟会籍至为重要,突显遭孤立感焦虑

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透伦敦12月12日电---尽管英国首相卡梅伦先前反对缔结新的欧盟条约,但他周一坚称继续留在欧盟符合英国的国家利益,试图藉此限制其与欧洲夥伴持不同意见所带来的政治伤害.
卡梅伦反对修改欧盟条约的决定已然让英国在欧盟27国中遭到孤立,并使其执政联盟面临2010年5月掌权以来的最严重分歧;这次修改欧盟条约的目的在於强化使用欧元国家的财政规定.
"英国仍是欧盟的完全会员,上周的事件并不会造成改变.欧盟会籍对我们国家利益至为重要."卡梅伦在议会就上周峰会进行辩论时表示.
"我们是一个贸易国家,我们需要这个单一市场来进行贸易、投资及取得就业机会."卡梅伦补充道.
卡梅伦行使否决权讨好了他所属保守党内的欧元怀疑论者,但却激怒了亲欧洲的自由民主党人士,而卡梅伦得靠自由民主党的支持来推动节约支出措施,以缩减英国庞大的预算赤字.
卡梅伦坚称,这样的紧张情势不会导致执政联盟瓦解,但他的副手、自由民主党党魁克莱格(Nick Clegg)却大喇喇地缺席这场辩论,让反对党工党的议员高喊"克莱格在哪?"
克莱格起初看来支持卡梅伦的决定,但在周日表达失望之情,他称由於自己公开表达过与卡梅伦意见不一,因此如果他出席议会辩论将会混淆视听.
"我已经清楚表示,我认为在欧洲遭到孤立、以一国对26国,恐将不利於就业、经济成长、以及英国数千万民众的生计."克莱格表示.
他说他将努力"建立沟通管道、重新参与、并确保英国能够在欧洲最高层传达意见,但他也表示,在2015年下次选举之前,执政联盟将"保持原貌".
自上次大选以来,自由民主党的民调支持率已经腰斩至略高於10%水准,克莱格知道若举行临时选举,将使该党面临极高的不确定性.
**正确的选择**
卡梅伦表示,英国仍可以作为"完全、忠诚、且具影响力的"欧盟成员,但同时也可以不要参与那些无法保障英国利益的安排."我们身在欧盟之中,也希望参与欧盟."他说道.
他指出,当时摆在面前的选择有两个,一是无法适当保障英国重要金融服务业的条约、一是不缔结条约."正确的答案是不缔结条约."他说道,"这件事做起来不易,但却是正确的选择."
卡梅伦的发言人表示,英国需要明确立场,即新的安排不得有损欧盟单一市场,并称英国将坚守其目标,亦即确保英国的金融服务业能够有公平的竞争机会.
法国总统萨科齐加入抨击卡梅伦的行列,他向法国世界报表示,他和德国总理梅克尔已经尽其所能"以确保英国能够参与此一协议",暗示卡梅伦故意不认帐.
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)则表示,卡梅伦的决定所带给英国民众的遗憾要比欧洲来得多.
"我们希望英国站在欧洲的核心,而非在边缘."他在布鲁塞尔向记者表示.(完)
--编译 张明钧;审校 程琳
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
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