〔台湾央行〕共发行856亿台币存单,发行余额增加327亿

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透台北12月13日电---台湾央行周二表示,今日共发行856亿台币存单,相较存单到期金额529亿,存单发行余额增加327亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期634亿台币,利率为0.87%;91天期176亿台币,利率为0.93%;182天期46亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行4,991亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,658.85亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为85亿台币,累计超额准备为395亿台币,加计前期1%的超额准备为1,372亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透台北2月10日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾 第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿 元；2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾MLD台铝生活商场(Metropolitan Living Development，简称MLD台铝)已筹得11.6亿台币(3,700万美元)五年期的贷款。本案为该公司首笔贷款。