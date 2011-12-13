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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 13:44 BJT

〔台湾股市〕受欧债和中国经济疑虑打击收低52.73点,但宏达电涨逾2%

路透台北12月13日电---台湾股市周二收低0.76%,随中国和其他亚洲股市下滑,因对於欧元区的疑虑重燃,且担心中国经济放缓;但智慧型手机制造商宏达电(2498.TW)上涨2.65%. 加权股价指数.TWII收低52.73点至6,896.31点.汽车类指数.TAUI和百货贸易类指数.TDEI跌幅均逾2%,打压大盘.

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