〔台湾债市〕殖利率小幅收低,因欧元区主权债信评级被调降机率仍高

路透台北12月13日电---台湾债市主要殖利率周二小幅收低.欧元区主权债信评级被大批调降的忧虑打击市场信心,令殖利率跌幅一度扩大,惟交易商追价审慎,终场跌幅因而收敛.五年券100/6因即将换券,殖利率反向收高.

交易商指出,在年底作帐、补券行情带动下,台债交易气氛依旧偏多,不过成交量能无法扩大,则是多头动能是否维系的隐忧.惟大多数人都认为,明年上半年央行料因景气不佳而降息,在此情形下,殖利率还是会被压抑在相对低档,多方仍将掌控大局.

"重点在量,一直无法有效扩大,这让交易员偏向谨慎."一位大型银行交易员说.

另一证券商交易主管则称,10年券殖利率自月初以来已跌了7、8个基点,除了几家主力交易商与外商银行外,也有寿险加入追价行列,由於长券端殖利率已跌至今年低点,10年券殖利率离今年1.22-1.23%的低档区也近在咫尺,要再追下去,需要有更强烈的题材刺激.

穆迪称将於2012年首季检视所有欧盟会员国的评级,惠誉则称峰会没有为债务危机提供全面性的解决之道,此後市场气氛即笼罩阴霾.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.23 0.9858 0.9730-0.9895 33.5

10 100/9R A00109R=TWO -0.54 1.2581 *1.2490-1.2647 122.5

30 100/8 A00108=TWO -0.15 1.8300 *1.8300-1.8300 0.5

* 表示创该券交易以来殖利率日低

交易商人士表示,本波债市走多,主要来自交易商的带动,由於同业多数认为,此时若将手中部位获利了结,届时想用合理的利率都补不回来而纷纷惜售,导致市场卖压不重,有利殖利率维持在低档.

"不过下周有明年发债计划要公布,月底又有央行理监事会议要开,不排除殖利率有稍稍上弹的机会."一证券商交易主管说.

另一银行交易员则称,从近期次级市场的强劲补券需求,以及公司债标售纷创新低来看,公债殖利率要明显弹升的机率相当少,100/9R发行前交易殖利率顶多弹到1.27-1.28%,就会有接手买盘出手.

财政部将在23日公布明年度发债计划;央行随後在29日召开第四季理监事会议.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8300

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2575

5 100/6 A00106=TWO 0.9858

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)