〔台湾汇市〕台币/美元因欧债疑虑微幅收跌,但出口商抛汇有撑

路透台北12月13日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘微幅下跌3分.因评级机构恐在近日调降欧元区主权评级,市场对欧盟峰会结果的悲观情绪越趋浓厚,台币随非美货币而走软,不过出口商逢高抛汇,给予台币支撑.

汇银人士表示,盘初虽见部分外资汇出,但接近30.27元附近出口商抛汇意愿浓厚,促台币跌幅逐步收敛;下午则相对安静,银行间静待美国联邦公开市场委员会(FOMC)稍晚公布的利率决策,并仔细寻觅是否有推出第三次量化宽松政策(QE3)的蛛丝马迹.

"不过目前看来市场期望不高,国际主要货币仅在小区间内上下,"一位外商银行交易人士表示.

近来台北汇市成交低量,交易商对此表示,市场主力外资多提前过耶诞假期且交投量渐减,场中缺乏决定性力量,汇价随实质抛补所带动.而台湾对外贸易呈顺差,出口商美元卖单量远胜於进口商买单,因此即便在国际汇市剧烈动荡下,台币表现相对抗跌.

不只在台北汇市,台股成交量也急冻,他们指出,台湾股汇市乃相辅相成,若台北汇市没有放量升值,显示外资没有进驻台股的迹象;另外,若台股缺乏大行情,对台币後市也难产生指引作用,预估明日主要区间料落在30.20-30.30元间.

台湾加权指数.TWII周二收盘下跌0.76%,至6,896.31点;外资及陆资在台股卖超17.26亿台币,转买为卖,上交易日为买超27.40亿.[ID:nCT0425116]

亚洲新兴市场货币周二下跌,因在欧洲主权债信评等恐遭大规模调降的情形下,投资人减持风险资产,不过对於区域各国央行可能出手稳定汇价的相关美元抛盘,投资人仍保有戒心.[EMRG/SGCN]

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