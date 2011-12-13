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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 15:07 BJT

〔欧洲个股〕西班牙NH Hoteles称,中国海航集团参股20%的交易取消

路透马德里12月13日电--西班牙酒店集团NH Hoteles (NHH.MC)周二表示,中国海南航空母公司海航集团取消购买该公司部分股权的计画,因金融市场存在不确定性.

这项交易是在5月时推动,由海航集团参与NH Hoteles的增资案,以取得後者的20%股权,投资金额约3.299亿欧元(4.36亿美元).

NH Hoteles表示,取消交易将使该公司取得1,500万美元的补偿金.(完)

--编译 张明钧;审校 艾茂林

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