〔企业结盟〕澳洲嘉民集团与加拿大退休基金加倍投资中国物流业

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月13日电---澳洲嘉民集团(GMG.AX)及加拿大退休计画投资局(CPPIB)已将中国合资企业的股权投资增加逾一倍至5亿美元,瞄准中国持续成长中的物流市场.
双方以80-20的比例组成的合资公司在2009年的初期承诺投资额约为1.8亿美元,藉以持有并发展中国的物流资产.CPPIB如今已经投入4亿美元至此一合资公司中.
嘉民集团在一份声明稿中指出,这家合资公司也已与法国东方汇理银行以及荷兰ING银行签订1亿美元的五年期贷款.
嘉民集团为仓储及工业地产开发商,获得中国投资公司[CIC.UL]参股投资;嘉民集团上月向路透表示,将在未来18个月在中国及日本投资12亿美元.
嘉民集团称,与CPPIB联手对合资公司扩大注资,应有助於其未来五年在中国的投资扩大九倍至30亿美元.
"我们在掌握契机上占据有利地位,已经取得多笔地点甚佳的土地.我们所持有的土地已经超过200万平方米."嘉民集团大中华区总经理彭菲力表示.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。