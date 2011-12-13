〔企业结盟〕澳洲嘉民集团与加拿大退休基金加倍投资中国物流业

路透悉尼12月13日电---澳洲嘉民集团(GMG.AX)及加拿大退休计画投资局(CPPIB)已将中国合资企业的股权投资增加逾一倍至5亿美元,瞄准中国持续成长中的物流市场.

双方以80-20的比例组成的合资公司在2009年的初期承诺投资额约为1.8亿美元,藉以持有并发展中国的物流资产.CPPIB如今已经投入4亿美元至此一合资公司中.

嘉民集团在一份声明稿中指出,这家合资公司也已与法国东方汇理银行以及荷兰ING银行签订1亿美元的五年期贷款.

嘉民集团为仓储及工业地产开发商,获得中国投资公司[CIC.UL]参股投资;嘉民集团上月向路透表示,将在未来18个月在中国及日本投资12亿美元.

嘉民集团称,与CPPIB联手对合资公司扩大注资,应有助於其未来五年在中国的投资扩大九倍至30亿美元.

"我们在掌握契机上占据有利地位,已经取得多笔地点甚佳的土地.我们所持有的土地已经超过200万平方米."嘉民集团大中华区总经理彭菲力表示.(完)