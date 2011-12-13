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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 15:42 BJT

〔表格〕外资在韩国股市扩大卖超2,066亿韩元,为连续第三日卖超

路透首尔12月13日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11扩大卖超2,066亿韩元,为连续第三日卖超,期间累计卖超6,303亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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12月13日 -206.6 0.1 391.8

12月12日 -0.2 -127.3 -66.7

12月 9日 -423.5 40.5 579.1

12月 8日 203.4 -41.5 -24.9

12月 7日 -25.6 332.0 -288.3

12月 6日 -151.2 271.8 -127.4

12月 5日 -65.2 95.1 -39.7

12月 2日 -102.2 586.9 -495.5

12月 1日 633.6 1,096.5 -1,680.9

11月30日 395.1 167.0 -638.9

11月29日 414.7 246.5 -956.0

11月28日 -193.5 377.9 -370.3

11月25日 -353.4 289.5 36.0

11月24日 -270.6 362.5 -53.5

11月23日 -420.0 -2.6 372.1

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本月以来 67.0 2,254.0 -1,752.4

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今年以来 -7,562.0 11,146.5 -1,737.8

-------------------------------------------------(完)

--编译 龚芳; 审校 白云

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