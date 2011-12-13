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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 16:06 BJT

《外汇动态》欧元在1.3145美元支撑位上方出现买需

0754GMT---欧元EUR=守在亚洲低点1.3160美元上方,交易商指称有半官方需求,且据报有一主要亚洲帐户保护1.3150的期权障碍.

迄今东欧方面的卖盘协助抑制弹升之势,市场仍聚焦在10月低位所构成的支撑1.3145美元.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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