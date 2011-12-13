《外汇动态》据传投资人的欧元/美元卖单挂在1.3220-40

0811GMT---欧元/美元EUR=走高以触发传言亚洲盘中在1.3210上方停止单的涨势可能转淡.据传投资人的卖单挂在1.3220-40.

在市况转趋清淡的情形下,交易商多不愿大举下注,但1.3150的障碍位可能会具有一定的吸引力.

据传停止单的位置介於1.3140-45,而这可能开启测试传言中位於1.3100-1.3600双边碰触失效选择权(double no-touch option)之路.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]