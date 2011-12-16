〔路透调查〕台湾总统大选为股市明年短期变数,欧债和中国情势更为关键

* 明年台股最大变数还是欧债和中国

* 调查显示,国民党候选人当选对台股略微有利

* 选举过後台湾政府料推出财政扩张政策

记者 高洁如/洪淑珍

路透台北12月16日电---台湾总统选情拉锯,把台股.TWII压得抬不起头.分析师认为,短线因忧虑政党轮替,股市买盘迟滞,而明年台股最大的变数还是欧债问题和中国经济情势的演变.

根据路透针对11家投顾及投信公司所做的调查,有八家金融机构认为,国民党若能赢得明年的总统大选,对台股走势略微有利,主要因为国民党的两岸政策料将得以延续,此将使台湾与中国关系更趋紧密,有利台湾经济发展.

其预估,若国民党的马英九能够连任,台股的低位料在6,500点,较民进党取得总统席次预估的台股低位5,800点,高出约700点,约占目前台股指数的一成.

他们并进一步指出,欧债问题的後续发展牵连到欧盟能否维系的大关键,若欧元区崩解将会令全球股市再生变数,更恐怕进一步拖累正在复原的美国,此外中国经济放缓的速度也令人忧虑.

"明年台股的风险主要还是在欧债,如果2-4月债务密集到期但无法借新还旧,恐怕会出大问题,"台新投顾总经理庄明书说.

他还提到,亚洲包括台湾、中国、日本等的出口增长放缓,这是危机扩散影响实体经济成长的实例.若未来欧洲情况进一步恶化,更可能拖累目前消费情况还不错的美国.

台股周四收报6,764.59点,自2月初升至9,220.69点的年内高位後,即开始震荡走弱,量能也已缩至低位,多位金融业人士认为,拥有台湾独立为党纲的民进党候选人蔡英文声势节节走高,对照股市的积弱不振,背後其实反映了明年政党轮替的风险折价.

内忧外患困扰下,台股今年来累计跌幅已近25%,表现弱於亚洲其它新兴市场.

台湾明年1月14日(周六)将举办总统及立法委员的合并选举,投票时间於当日下午四时截止,随即中选会将展开计票作业.按以往计票速度,最迟至晚间九至十时许,即可确定大选结果.

**中国经济放缓也是隐忧**

兆丰证券自营部副总经理胡宏道则说,"我们其实更忧虑中国的问题.中国明年的经济成长率在放缓,外资正在撤出他们的投资."

中国甫公布11月外商直接投资(FDI)同比下滑近一成,为28个月来首次.其中美国对华投资降幅明显,因美国经济疲弱及欧债危机等令企业对外投资乏力.商务部新闻发言人沈丹阳也表示,由於国内外环境变化对中国外贸的影响还在继续发展,明年一季度中国外贸形势相当严竣.

中国11月出口同比增长13.8%,出口增速降至九个月新低,全球经济景气的不确定性令中国未来的出口前景不甚乐观.[ID:nCN1276568]另一全球大经济体--日本10月出口较上年同期衰退3.7%,降幅大於市场预估的0.3%,主要受到日圆升值和全球放缓影响.[ID:nCN1231604]

不过,韩国出口表现则是令人眼睛一亮.韩国11月出口较上年同期增加13.8%,进口较上年同期增加11.3%,超越预期.且韩国通胀也较10月升温,消除了对这个亚洲第四大经济体经济急速放缓的担忧.[ID:nCN1254588]

有鉴於近期实体经济增长已造成隐忧,台新投顾表示,目前不少国家的央行已采取货币宽松政策,例如中国已先行调降了存款准备(金)率.若是效果有限,未来更可能进一步调降利率.

施罗德投信投资长陈朝灯则认为,"中国经济放缓,明年第一季预料会调降利率和存款准备(金)率.但我们怕的是它的房地产会进一步下跌,而且地方债的问题有可能比预期严重."

本周三刚结束的中国中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变的同等重要,"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的企图.[ID:nCN1283492]

星展银行分析师马铁英则提到,目前已有迹象各国政府可能扩大财政支出,以因应景气走缓.她并表示,台湾政府虽已提出提振景气因应方案,但目前用的是原本的政府预算.

"可能还是要等到明年1月14日的总统大选过後,政府才会有较大幅(财政扩张)的动作."马铁英说.

台湾官方估计,2011年经济成长率为4.51%,明年放缓至4.19%.今年的民间消费年增率3.4%,民间投资则呈现负2.75%的年衰退率.

预测机构 KMT赢得总统大选预估点数/有利产业 DPP赢得总统大选预估点数、有利产业

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富邦投顾 6,800-8,800/中国内需和品牌通路 5,800-7,800/中国内需和品牌通路

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第一金投信 6,700 6,400

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台新投顾 6,700加减300点/不影响 6,700加减300点/不影响

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