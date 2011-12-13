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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 16:29 BJT

《外汇动态》欧元/日圆遭逢卖压,下看11月低位102.44左右

0819GMT---欧元/日圆因可观的卖盘而跌至逼近日低,但交易商称迄今市场消化卖压的状况不错,使欧元维持在11月低点约102.44上方.

交易商表示,汇价若被轧回上档,则将面临位於约103.20的停止单.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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