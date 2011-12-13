〔路透专访〕台湾明年公债发行不低於6,200亿台币,再创新高--财政部官员

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透台北12月13日电---台湾财政部官员周二表示,明年公债发行量将不低於今年的6,200亿台币,较先前5,000-6,000亿的预估规模扩大,且再度创下历史新高纪录.
财政部国库署副署长陈雪香在接受路透电话采访时称,由於明年债务到期量超过5,000亿台币,在发债成本低於中长期借款考量下,倾向多发公债.且市场对公债需求甚殷,再加上配合刺激内需考量发行乙类公债,因此明年发债量只会多,不会少.
"明年绝对会超过6,000亿...不会比今年少,"她说.
陈雪香并表示,为了让殖利率曲线更有延续性,央行已建议财政部能多发行两年期公债,这也会列为明年发债计画的考量点.
财政部日前也曾询问寿险业等买盘对40年长天期公债的需求,对此陈雪香指出,由於40年公债的发行将排挤20、30年公债的筹码供应,因此寿险业者已表达不建议发行的态度.
财政部国库署署长凌忠嫄曾在10月对路透称,预计明年将发行5,000-6,000亿台币公债,自今年的6,200亿史上最高纪录下滑,因受赤字占GDP(国内生产总值)比例持续下降等条件带动.[ID:nCN1147026]
财政部今年共发行6,200亿台币,超越去年的6,100亿,2009年则为4,700亿.[ID:nCT0403290] (完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透台北2月10日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾 第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿 元；2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾MLD台铝生活商场(Metropolitan Living Development，简称MLD台铝)已筹得11.6亿台币(3,700万美元)五年期的贷款。本案为该公司首笔贷款。