〔路透专访〕台湾明年公债发行不低於6,200亿台币,再创新高--财政部官员

路透台北12月13日电---台湾财政部官员周二表示,明年公债发行量将不低於今年的6,200亿台币,较先前5,000-6,000亿的预估规模扩大,且再度创下历史新高纪录.

财政部国库署副署长陈雪香在接受路透电话采访时称,由於明年债务到期量超过5,000亿台币,在发债成本低於中长期借款考量下,倾向多发公债.且市场对公债需求甚殷,再加上配合刺激内需考量发行乙类公债,因此明年发债量只会多,不会少.

"明年绝对会超过6,000亿...不会比今年少,"她说.

陈雪香并表示,为了让殖利率曲线更有延续性,央行已建议财政部能多发行两年期公债,这也会列为明年发债计画的考量点.

财政部日前也曾询问寿险业等买盘对40年长天期公债的需求,对此陈雪香指出,由於40年公债的发行将排挤20、30年公债的筹码供应,因此寿险业者已表达不建议发行的态度.

财政部国库署署长凌忠嫄曾在10月对路透称,预计明年将发行5,000-6,000亿台币公债,自今年的6,200亿史上最高纪录下滑,因受赤字占GDP(国内生产总值)比例持续下降等条件带动.[ID:nCN1147026]

财政部今年共发行6,200亿台币,超越去年的6,100亿,2009年则为4,700亿.[ID:nCT0403290] (完)