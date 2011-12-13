《外汇动态》欧元/美元空头没有太多可以高兴的空间

0837GMT---欧元/美元EUR=走势一如人们的预期,现汇空头势力庞大,选择权的空单更是可观.各个选择权障碍位及简单执行的期权大幅度增加,将会主宰下跌走势的型态.

由於自1.3150降每25个跳动点就有一障碍位,几乎可以肯定欧元将会呈现缓跌格局.最後在1.3000的庞大期权仓位将会让空方遭遇庞大阻力,再加上1.2900的偿付额远高於正常水准(据传有1.5亿欧元),就算欧元跌破1.3000美元,也不用太过高兴.(完)