《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦12月13日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:目标价为1.3212,若跌破将下看1.3146.短线阻力在1.3386美元.

欧元/日圆:短线多空引爆点分别为78.29及76.58日圆.

英镑/美元:支撑在1.5526,其下为1.5459.关键阻力在1.5780美元.

美元/瑞郎:升破0.9331,意谓着有持续攻向0.9401的潜力.支撑在0.9176.

澳元/美元:阻力在1.0225,其上为1.0380.支撑在1.0048美元.

纽约 当日 今年来 2010年

0849GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3195 1.3184 +0.08 -1.36 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.74 77.89 -0.19 -4.20 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 102.57 102.72 -0.15 -5.55 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.9362 0.9367 -0.05 +0.29 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5598 1.5585 +0.08 -0.01 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0260 1.0259 +0.01 +2.94 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0102 1.0070 +0.32 -0.99 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.7638 0.7633 +0.07 -1.96 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 78.530 78.460 +0.09 -5.47 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 59.390 59.380 +0.02 -6.10 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.26 121.37 -0.09 -4.26 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3216 1.3202 +0.11 +0.75 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳; 审校 高琦

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