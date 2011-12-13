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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 17:19 BJT

〔台湾债市〕100/9R期10年公债中,证券业买超1.0亿台币

路透台北12月13日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,10年增额公债100/9RA00109R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 9.50 10.50 -1.00

票券业 1.00 1.00 0.00

证券业 21.50 20.50 +1.00(完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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