〔台湾货币市场〕短率持稳,本地银行资金需求不小但供给无虞(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 资金平稳

* 需求不少但供给也能满足

记者 高洁如

路透台北12月13日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳,市场资金相当平稳.虽然临年底本地银行因应放款走高,需求不少,但外商的多余资金大致也能供给无虞,资金情势稳健.

市场人士指出,本地银行近期少见地出现较明显的需求,而多站在供给一方的外商银行的资金水位虽然较上半年略降,不过幅度不大.外商银人士也表示,预料12月底跨月拆出的资金也会偏少,若届时本地银行需求未大增,年关前後的资金情势应能平稳看待.

"今天本地银行倒是有不少的需求,大型和小型的银行都有(拆入),"一大型金融机构资金调度人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.399%,同上日;区间为0.299-0.73%,上日在0.299-0.74%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.750%,上日在0.392-0.740%.

**短票利率持平**

短票方面,交易商指出,银行的买票意愿还蛮好的,但大型票券商可承做的短票并不多,短票利率持平在近期的低水位.

30天内短票银行间主要成交利率区间大致同上日,维持在0.83-0.84%.

央行今日存单到期金额529亿,存单发行金额为856亿台币存单,发行余额增加327亿.[TW/MMTCN]

本周存单到期总额为1兆(万亿)3,115.90亿台币,接下来存单到期情况依序为:周三4,409.3亿,周四1,020.5亿以及周五2,221.1亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为45亿台币;累计超额准备为440亿台币,加计前期1%的超额准备为1,417亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周二持稳.今日虽有75.5亿台币的高市债交割,但无碍投信与寿险余钱流入,市场资金调度颇为平顺.

交易商指出,近来投信端续作意愿极高,基金申购款也持续流入,场上资金供应不虞匮乏,推测与投信年底冲规模和绩效有关.不过,由於投信和寿险等客户坚持利率於以往区间水准,因此利率几无变动.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

另外,周四有台塑(1301.TW)公司债交割,金额40亿台币.(完)