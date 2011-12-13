〔企业并购〕德意志交易所与NYSE提出更多补救方案以求合并案获批

路透巴黎/法兰克福12月13日电---纽约-泛欧交易所集团NYX.N与德意志交易所DB1Gne.DE周二提出更多分拆投资的方案,藉以缓解欧洲当局有关其90亿美元合并案的垄断疑虑.

一名熟知内情人士向路透表示,两家公司正式宣布出售纽约-泛欧交易所集团旗下股票衍生品事业伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE),以协助说服欧盟监管当局两家公司合并後不会扭曲竞争态势.

11月时,德意志交易所与纽约-泛欧交易所集团决定推出第一波的让步行动,提议出售两家公司重叠的关键市场部分单一股票衍生品事业,并开放德意志交易所旗下的欧洲期权与期货交易所(Eurex)衍生品结算业务的特定产品给其他业者.

周二两家公司提出进一步计画,称已经准备让竞争对手扩大应用其结算中心,以供创新性的股指及利率衍生品交易使用.

此外,两家公司表示,将会授权Eurex交易系统给有意推出利率衍生品的第三方业者.

欧盟执委会料将於2月9日之前完成审查.两家公司表示预期合并交易将在2012年初审查通过後完成.(完)