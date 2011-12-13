〔台湾房地产〕不动产交易实价登录立法通过,长期税负可能增加

路透台北12月13日电---台湾立法院周二通过不动产交易以实价登录的立法,未来房屋市场交易资讯将更为透明化,降低人为操弄空间.长期而言,持有与交易房地产的税负可能会增加.

立法院加速审议的消息,昨日造成营造建材类股指数.TCOI大跌逾3%.因投资人忧心实价登录後的下一步就是实价课税,因此抛售相关个股.[ID:nCT0424608]

针对实价登录法案得以通过,央行也特地发布新闻稿表示,不动产交易实价登录有助於房屋买卖交易资讯透明,使银行徵信资讯可靠正确,并使消费者易於取得购屋贷款.

台湾最大二手房仲介商-信义房屋(9940.TW)则指出,长期来看,台湾不动产"低税负"时代可能会慢慢走入历史,持有税、交易税的课徵基础将更靠近市价.

信义房屋称,民众持有或交易不动产,目前要负担的税并不重,主要因为政府课税依据的公告地价、土地公告现值与房屋评定现值,与实际价格落差过大.不过一旦实际登录上路後,政府累积足够的成交资料,就可以把相关税基调整接近市价,达到改革的目的.

不动产交易将采实价登录的讯息由来已久,总统府早在8月即发布新闻稿称,将推动不动产交易以实价登录,建立公开透明制度.以遏止不当哄抬炒作.[ID:nCT0475101](完)