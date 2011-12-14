《台湾报摘》--经济日报12月14日

* 头版头条:

--马英九总统宣示的"居住正义"五法,周二在立法院三读通过,实价登录预计明年中上路,房仲业者指出,在经济大环境不佳、开徵奢侈税、实价登录将上路等三大不利因素交织下,明年房价有可能下滑最多达15%.

* 其他:

--尽管全球景气阴霾未散,经济部对台湾明年出口前景审慎乐观,国贸局周二预估,明年出口年增率仍可达8%至10%,顺差仍会逾200亿美元,高於主计处预估明年出口成长率仅5.3%.

--立法院院会周二小删明年度中央政府总预算案岁出1.35亿台币,减幅创历年新低;为维持经济成长动能,避免内需转凉,明年中央政府的公共建设支出仍维持4,000亿台币规模.

--台泥(1101.TW)赶在年底前再启动一宗并购案,公司宣布以7亿元人民币向四川金石水泥集团收购旗下子公司,新增300万公吨,让台泥在中国大陆总产能达到6,030万公吨,成为四川前三大水泥集团.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.