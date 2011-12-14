《台湾报摘》--经济日报12月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--马英九总统宣示的"居住正义"五法,周二在立法院三读通过,实价登录预计明年中上路,房仲业者指出,在经济大环境不佳、开徵奢侈税、实价登录将上路等三大不利因素交织下,明年房价有可能下滑最多达15%.
* 其他:
--尽管全球景气阴霾未散,经济部对台湾明年出口前景审慎乐观,国贸局周二预估,明年出口年增率仍可达8%至10%,顺差仍会逾200亿美元,高於主计处预估明年出口成长率仅5.3%.
--立法院院会周二小删明年度中央政府总预算案岁出1.35亿台币,减幅创历年新低;为维持经济成长动能,避免内需转凉,明年中央政府的公共建设支出仍维持4,000亿台币规模.
--台泥(1101.TW)赶在年底前再启动一宗并购案,公司宣布以7亿元人民币向四川金石水泥集团收购旗下子公司,新增300万公吨,让台泥在中国大陆总产能达到6,030万公吨,成为四川前三大水泥集团.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。