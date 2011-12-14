《台湾报摘》--工商时报12月14日

* 头版头条:

--立法院三读通过不动产经纪业管理条例、平均地权条例、地政士法等"地政三法"修正案,明订不动产仲介业者、地政士及土地买方在不动产交易後,需以交易实价在30天内登录,但不能作为实价课税依据.此案最慢明年7月1日前实施.

* 其他:

--台股持续下跌引发寿险公司资本适足率(RBC)保卫战压力,多家寿险已扬言要卖股自救,不排除年底前寿险会有千亿卖股潮出笼;对此金管会官员指出,针对寿险RBC台股提列暂行条例,内部已在研议.据了解,为避免年底寿险业出现卖股潮,金管会最快本周四委员会讨论定案.

--摩根大通证券指出,净负债/股东权益比由2010年第三季79%攀升至2011年第三季132%的奇美电(3481.TW),2012年底到期负债部位约1,740亿台币,若发生违约,玉山金(2884.TW)、第一金(2892.TW)、永丰金(2890.TW)受冲击最大。

--立法院院会通过主决议,要求针对陆资购买炒作预售屋的"权利移转"检讨修法,让陆资买房建立总量管制并按季公布.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校

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