《外汇动态》境外基金买盘提振美元/韩元,惟市场对当局干预存戒心

0104GMT---美元/韩元KRW=KFTC在迟滞交投中可见境外基金买盘,但本地投资者顾忌韩国当局可能卖出美元进行干预. 交易员表示,出口商可能逢高出脱,特别若是汇价到1,160上方.交易员并称,如果出口商等待汇价至更高水准,当局可能介入. 首尔一外资银行交易员说,"我认为不会见到高於1,160.高於该水准的话,出口商或当局绝对会入市." 美元/韩元上涨0.5%,报1,159.5,此前高见1,160.7. 不过因担心欧债危机及全球经济放缓,美元/韩元或升向1,206.9,该水准为10月4日所及高位. 部分分析师表示,在1,153左右建立多仓或许不错,且上看1,205的目标,而可在1,137设停止单.(完) --编译 张若琪;审校 张荻 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=