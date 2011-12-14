《外汇动态》美元/披索因定盘需求而上涨,交易员增持多仓

0133GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP上涨,因定盘相关需求,且投机客增持多头部位. 美元/披索上涨0.4%至44.05,但一些交易员正伺机卖出,称市场人士似乎持有多仓. "目前我偏爱逢高卖出,"一欧系银行交易员称.该交易员认为日高44.07是一道阻力位.(完) --编译 戴素萍;审校 张若琪 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=